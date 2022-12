Águas do Rio participa de Fórum Global na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 04/12/2022 11:49

A Águas do Rio, concessionária de água de Mesquita, presente em mais oito municípios da Baixada, implantou 84 Km de redes de água nesse primeiro ano de atividade. As obras beneficiaram cerca de 1.3 milhão de pessoas, das quais 39 mil tiveram acesso à água encanada pela primeira vez.



Em Mesquita, por exemplo, foi apresentando o projeto de melhorias no abastecimento da Chatuba. Durante o encontro, engenheiros, coordenadores e supervisores operacionais e de serviços da companhia, reforçaram o compromisso da concessionária com os mesquitenses, discutiram soluções e escutaram opiniões de moradores e líderes comunitários.



O diretor-superintendente da Águas do Rio na Baixada Fluminense, Luiz Fabbriani destacou uma série de obras que mudaram a vida das pessoas.



“A inauguração da primeira Estação de Tratamento de Água, que beneficiou 65 mil moradores nesta primeira etapa, tem capacidade para tratar 330 litros de água por segundo e reservar até cinco milhões de litros. A revitalização dos reservatórios Cabuçu Alto e Cabuçu Baixo, beneficiou cerca de 100 mil moradores”, reforçou.



Outras melhorias



Segundo o diretor executivo da Águas do Rio, Felipe Esteves, com atuação na Baixada Fluminense, mais de 600 metros de rede para distribuição de água foram implantados no bairro BNH, beneficiando cerca de 3,5 mil pessoas. Outro benefício foi a substituição da rede de distribuição de água, na Rua Bráulio, no bairro Santos Elias, que ampliou a oferta de água tratada para mais de 500 moradores.