Agentes da Defesa Civil realizaram a manutenção dos 3 pluviômetros automáticos do município - Divulgação/ PMM

Agentes da Defesa Civil realizaram a manutenção dos 3 pluviômetros automáticos do municípioDivulgação/ PMM

Publicado 07/12/2022 18:16

A Defesa Civil de Mesquita visitou pontos estratégicos do município para a realização de manutenções e orientações aos moradores.



Na última semana (30), uma ação na feira da Vila Emil apresentou aos moradores todos os serviços prestados pelo órgão, além de efetuar o cadastro da população no Alerta SMS.



O Alerta SMS é uma importante ferramenta que informa a população sobre possíveis riscos relacionados às mudanças do tempo e às grandes quantidades de chuva. Caso o morador queira receber os alertas de chuvas da Defesa Civil, basta enviar um SMS para o número 40199, com o CEP da rua onde mora.

Ação na feira da Vila Emil, em Mesquita Divulgação/ PMM

Nesta quarta-feira (7), agentes realizaram a manutenção dos 3 pluviômetros automáticos do município: na Escola municipal Ernesto Che Guevara, na Chatuba, Escola Estadual Nelson Ramos, no Centro, e no CIEP Municipalizado Padre Nino Miralde, na Jacutinga.Segundo a pasta, os pluviômetros são equipamentos hidrometeorológicos que medem a quantidade de chuvas, melhorando a previsão de desastres naturais a partir da medição e monitoramento da precipitação. Reduzindo, também, os problemas ambientais, sociais e econômicos.