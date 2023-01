Os seguintes estados não tiveram dados atualizados neste sábado: DF, MA, MG, MS (mortes), MT, RJ, RN, RR, PE e TO - Reprodução/Pixabay

Publicado 04/01/2023 23:54

No primeiro boletim semanal da covid-19 do ano 2023, o município de Mesquita, na Baixada Fluminense, registrou mais vinte e dois casos de coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a cidade tem, ao todo, 7.814 casos positivos da doença. O número de óbitos, 529, não apresentou novos registros desde a última atualização.



Ao todo, 7.265 mesquitenses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por covid-19, segundo o boletim, Mesquita tem 4 e podem ser descartados 4.437 casos.



Em Mesquita, o número de pessoas com covid-19 internadas teve leve aumento. Um total de 1.391 pacientes.