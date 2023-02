Nova Feira das Mulheres Empreendedoras de Mesquita acontece nesta quarta (8) - Reprodução/ PMM

Publicado 07/02/2023 23:48

A Feira das Mulheres Empreendedoras de Mesquita já está com data marcada para acontecer. nesta terça-feira (8), o evento aterriza no saguão da prefeitura, que fica na Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, no Centro.



No local, foram instaladas barracas com variados produtos à venda. Alguns exemplos eram artesanatos, brinquedos e jogos sensoriais, produtos cosméticos, calçados e comidas.



A ideia é possibilitar a garantia de renda dessas mães, além de estimular as práticas empreendedoras na população.



A iniciativa está associada ao projeto Convive com um Autista, no qual os mesquitenses com transtorno do espectro autista são assistidos a partir de vários serviços e atividades. O projeto Convive com um Autista é lembrado por palestras e rodas de conversas com os usuários. Ao todo, são mais de 200 assistidos.



Serviço: Dia 8 de fevereiro, de 10h às 16h, no saguão da prefeitura, que fica na Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, no Centro.