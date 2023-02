Espaço da Mulher Mesquitense recebeu novas munícipes para aulas inaugurais - Divulgação

Publicado 06/02/2023 21:17

O Espaço da Mulher Mesquitense recebeu novas munícipes para os cursos de Barbearia, Design de Sobrancelhas, Depilação e Cabeleireira. Os primeiros encontros reuniram as novas turmas para apresentação dos professores, da didática das aulas teóricas e práticas e do plano de estudo ao longo da capacitação.

O equipamento acolhe e recebe mulheres de Mesquita em cursos profissionalizantes e oficinas, além de oferecer serviços focados na saúde e no bem-estar. “O Espaço da Mulher Mesquitense tem um papel essencial no município. Frequentemente, nosso local abre vagas para oportunidades gratuitas que incentivam não só a busca pelo empoderamento feminino, mas também para a rentabilidade das alunas”, lembra Silvânia Almeida, coordenadora municipal de Políticas Públicas para Mulheres de Mesquita.

Além das aulas teóricas e práticas dentro do Espaço da Mulher Mesquitense, as alunas têm a chance de praticar as novas habilidades adquiridas em ações sociais, que, periodicamente, são realizadas pela Subsecretaria Municipal de Assistência Social.

Uma das novas alunas é Tatiana Santos, de 39 anos. “É a minha primeira vez fazendo curso aqui. Fiquei sabendo das inscrições por minha vizinha, porque, na verdade, eu queria um curso de Trancista, mas não tinha vagas abertas. Então, me interessei pelo de Depilação, que está na área da estética e eu gosto muito”, conta a moradora da Vila Emil, que pretende gerar renda com a capacitação.

O equipamento, que fica na rua Libânia 195, na Vila Emil, é uma ponte para mulheres mesquitenses em busca de oportunidades de qualificação e inserção no mercado de trabalho. Além disso, ali, elas são assistidas com palestras, rodas de conversa e oficinas.

Para se inscrever nos cursos oferecidos, é necessário ser mulher e ser moradora de Mesquita. O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.