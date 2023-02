Evento acontecerá no Centro Municipal de Longevidade, na Chatuba - Divulgação/ PMM

Publicado 07/02/2023 23:52 | Atualizado 07/02/2023 23:53

Na próxima segunda-feira, 13 de fevereiro, será realizado o Fórum da Pessoa com Deficiência de Mesquita. Prevista para começar a partir das 10h, a agenda acontecerá no Centro Municipal de Longevidade, na Chatuba, e aberta ao público – especialmente as entidades da sociedade civil ligadas à defesa ou ao atendimento da pessoa com deficiência; a moradores de Mesquita com deficiência; e a parentes de pessoas com deficiência que residam em Mesquita.



O Fórum da Pessoa com Deficiência de Mesquita tem como objetivo a reestruturação do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência.



O endereço do Centro Municipal de Longevidade é Rua Adolfo de Albuquerque 368, no mesmo local onde também funciona o CRAS Chatuba.