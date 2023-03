PROCON de Mesquita aderiu à campanha nacional do "Mutirão de Renegociação de Dívidas" - Divulgação

PROCON de Mesquita aderiu à campanha nacional do "Mutirão de Renegociação de Dívidas"Divulgação

Publicado 01/03/2023 14:52

Os consumidores de Mesquita podem aproveitar o Mutirão de Renegociação de Dívidas que vai acontecer a partir desta quarta-feira, 1º, até o dia 31 de março. O mutirão é realizado pelo Procon, que fica localizado no Centro Municipal de Serviços.





O mutirão engloba bancos e instituições financeiras e vai acontecer exclusivamente através da plataforma de solução de conflitos consumidor.gov.br

Para participar do mutirão online, basta o consumidor fazer o seu registro na plataforma.



Passo 2 - Faça seu registro atentando-se que os dados estejam devidamente corretos e receba login e senha;



Passo 3 - O consumidor deve fazer o relato de seu problema contendo que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos;



Passo 4 - Aguarde até 10 dias para que os fornecedores participantes apresentem uma proposta ou resposta.



Terminado o prazo para resposta do fornecedor, o consumidor tem 20 dias para avaliar o retorno dado.



Em caso de dúvidas, o Procon está localizado no Centro Municipal de Serviços (Av. Presidente Costa e Silva, 1.513, Centro).