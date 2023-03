Um rádio transmissor, uma motocicleta e drogas foram apreendidos - Reprodução

Publicado 02/03/2023 20:09

Um adolescente foi apreendido comercializando drogas durante uma operação do 20º BPM para retirada de barricadas na região da Chatuba de Mesquita.



Segundo detalhes do batalhão, a equipe estava realizando a desobstrução das vias quando percebeu a ação do indivíduo. Após cerco tático, o menor foi flagrado com rádio transmissor, uma motocicleta e drogas.



A identidade do indivíduo não foi divulgada.



Policiais militares do #20BPM estão retirando barricadas das ruas da comunidade da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/pB5m6STshT — @pmerj (@PMERJ) March 2, 2023

Participaram da ação desta quinta-feira (02), policiais do Patamo 1ªCIA, DPO Chatuba, DPO Coréia e PPC Chatuba.