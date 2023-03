Em caso de emergência, ligue para o número 40421772 (Defesa Civil Mesquita) - Divulgação/ PMM

Publicado 28/02/2023 19:02

No último sábado, 25, uma equipe técnica da Defesa Civil esteve na feira livre de Edson Passos, em Mesquita, para levar orientações preventivas e realizar o cadastro da população pelo alerta em SMS no 40199 para receber aviso de chuvas fortes.



A pasta também promoveu uma palestra de Noções Básicas no CRAS Rocha Sobrinho.



A ideia foi promover a ação em formato similar ao de uma roda de conversa, para instruir os usuários da unidade a como agir em uma situação de emergência – principalmente no caso de consequências de temporais fortes, típicos do verão.