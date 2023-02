Pluviômetro automático passa por manutenção periódica - Divulgação

Pluviômetro automático passa por manutenção periódica Divulgação

Publicado 27/02/2023 14:32

A equipe técnica da Defesa Civil de Mesquita esteve no CIEP Nelson Ramos, no Centro da cidade, para realizar mais uma manutenção do pluviômetro automático.



Segundo a equipe, o serviço é realizado de 3 em 3 meses, e será promovido para outros locais da cidade.



“O pluviômetro automático é um instrumento utilizado para mensurar índice de chuva. A partir dele, a informação é mostrada em milímetros e mensurada numa escala linear para cada tempo e local”, explica Marlon Araújo, diretor da Defesa Civil de Mesquita.



Manutenções periódicas são realizadas no aparelho, que pertence ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), em parceria com a Defesa Civil Municipal.



Em Mesquita, há três unidades de pluviômetros automáticos instaladas. Além do que fica no CIEP Nelson Ramos, há outro na Escola Municipal Che Guevara, na Chatuba, e também no CIEP Municipal Padre Nino Miraldi, na Jacutinga.