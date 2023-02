Vice-prefeito de Mesquita, Ricardo Lucena, apertando a mão do governador Cláudio Castro, com o prefeito Jorge Miranda ao lado - Divulgação

Vice-prefeito de Mesquita, Ricardo Lucena, apertando a mão do governador Cláudio Castro, com o prefeito Jorge Miranda ao ladoDivulgação

Publicado 27/02/2023 09:00 | Atualizado 27/02/2023 14:03

O município de Mesquita, na Baixada Fluminense, receberá três novas ambulâncias, renovando a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, estará na cidade nesta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, para a solenidade.



A entrega está marcada para ser realizada a partir das 16h30, no Paço Municipal de Mesquita.



Segundo o Governo do Estado, o projeto teve início em janeiro deste ano com a entrega de 60 ambulâncias para o Samu da cidade do Rio de Janeiro. O investimento para renovar e ampliar a frota do Serviço foi de R$ 87,4 milhões. No total, serão 249 veículos.



Além de Cláudio Castro, estarão presentes o secretário de Estado de Saúde do Rio, Dr. Luizinho; o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda; o secretário municipal de Saúde de Mesquita, Dr. Emerson Trindade; e o secretário municipal de Governança, Fabio Baiense, entre outras autoridades.



O Prefeito de Nilópolis, Abraão David Neto também estará presente. É que a ocasião também marcará a entrega da nova frota de ambulâncias do Samu para o município de Nilópolis.



O endereço do Paço Municipal é Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, no Centro da cidade.