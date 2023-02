Encontro aconteceu no barracão da G.R.E.S. Tubarão de Mesquita, no Centro - GIOVANNA MEDEIROS

Publicado 24/02/2023 14:00

O barracão da G.R.E.S Tubarão de Mesquita recebeu, em seu pavilhão, o projeto ArteSuas, uma parceria com a Subsecretaria Municipal de Assistência Social, que envolveu oficinas gratuitas para alegorias e adereços, corte, costura e customização.



Ao todo, foram 70 munícipes inscritos nas oficinas. Eles se organizaram em turnos distintos para pôr a mão na massa e aprender.



Os alunos que participaram das aulas puderam cair na folia e desfilar em uma ala específica da escola.



G.R.E.S Tubarão de Mesquita



A G.R.E.S. Tubarão de Mesquita nasceu em 2021 e já no ano seguinte, no desfile, saiu em 2º lugar na Intendente Magalhães. Desde então, se firmou uma parceria entre o grupo carnavalesco e a Prefeitura de Mesquita.



Para Paulo Sérgio, presidente da escola, a iniciativa beneficiou os inscritos, enriquecendo o conhecimento e prática de todos.