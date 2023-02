Mesquita terá primeira Feira de Adoção de Animais do ano - Márcio Maio/PMM

Publicado 23/02/2023 10:00

Mesquita terá a primeira Feira de Adoção de Animais do ano. A ação acontecerá no dia 5 de março, um domingo, a partir das 9h, na Praça Elizabeth Paixão, no Centro.



Segundo a organização, a quantidade e a variedade de animais dependem dos protetores que decidem participar da ação. Mas, geralmente, ficam disponíveis cachorros e gatos, desde filhotes a alguns já adultos.



“Muitas pessoas chegam de olho nos filhotes. Mas, para diversas famílias, adotar um animal adulto é mais prático. Filhotes demandam mais atenção” alerta Sérgio Vigas, coordenador de Vigilância Ambiental e Zoonoses de Mesquita.



A Feira de Adoção Mesquita é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e protetores locais, que disponibilizam cachorros e gatos para adoção no município.