João Miguel, mais conhecido como Charadinha do BronxsDivulgação

Publicado 17/02/2023 21:37

Um jovem atleta de Mesquita disputou dois campeonatos no último fim de semana e conquistou medalhas de ouro.



João Miguel, mais conhecido como Charadinha do Bronxs, conquistou o lugar mais alto do pódio no Campeonato Brasileiro de Luta Livre Esportiva, no Clube Municipal Tijuca, e no Sul-americano de Jiu-Jitsu Olímpico, em Deodoro.



O atleta mesquitense ainda quer mostrar que pode mais, inspirar jovens atletas do município e trazer orgulho para todos os moradores da caçulinha da Baixada.