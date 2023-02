Bailinho infantil para cuidar da saúde em Mesquita - Matheus Pina/PMM

Bailinho infantil para cuidar da saúde em MesquitaMatheus Pina/PMM

Publicado 16/02/2023 10:00

O clima de carnaval tomou conta da Clínica da Família Cosmorama, em Mesquita. Profissionais da unidade organizaram um bailinho infantil que divertiu e, ao mesmo tempo, cuidou de muitos pacientes mirins cadastrados ali.



Enquanto alegravam o público com música, guloseimas e confetes, funcionários do local aproveitaram para atualizar as fichas e o caderno de vacinação das crianças participantes.



"Para muita gente, cuidar da saúde soa como algo ruim ou que está diretamente ligado a uma doença. O que a gente quer é justamente mostrar que cuidar da saúde também pode significar brincar, aprender e interagir. Desta vez foi com crianças, mas já adotamos essa estratégia com outros públicos", aponta a enfermeira Rita Pinho, gestora da unidade, que organizou celebrações na mesma linha direcionadas às pessoas da terceira idade no ano passado.



Morador da Vila Emil, Gilberto Carlos Serra é pai de Isadora, de 4 anos. Ele não sabia do bailinho, mas já tinha consulta de rotina marcada para a filha nesta data e, ao chegar lá, se encantou com a iniciativa.



"Aproveitaram para verificar a caderneta de vacinação dessas crianças e essa é uma medida muito importante. Até pela falta de tempo, acredito que haja pais que acabam deixando de vacinar seus filhos e, depois, esquecem. Qualquer ideia que surja para atrair a atenção da gente será sempre bem-vinda", avalia Gilberto.



Segundo a pasta, na Clínica da Família Cosmorama, há 2.528 pacientes cadastrados entre zero e 12 anos de idade.