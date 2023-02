Ação de controle de roedores em Mesquita. - Divulgação

Ação de controle de roedores em Mesquita.Divulgação

Publicado 14/02/2023 21:20 | Atualizado 14/02/2023 21:22

A Vila Olímpica de Mesquita e a Clínica da Família Cosmorama receberam uma ação do Departamento de Vigilância Ambiental e Zoonoses. Profissionais estiveram nos equipamentos para instalar porta-iscas em pontos estratégicos dos locais, como cozinha, refeitórios, lixeira e ralos, onde há maior incidência de proliferação de roedores.



De acordo com Flavio Perrota, que atua no setor de controle de roedores do Departamento de Vigilância Ambiental e Zoonoses, esse é um trabalho monitorado. “Os porta-iscas são caixas de armadilhas para captura de roedores. Então, quando colocadas nos locais, cada agente fica responsável por uma chave. Dessa forma, é realizada uma manutenção no período a cada 15 dias para avaliação do raticida armazenado”, explica.



Segundo a organização, na Clínica da Família Cosmorama foram instaladas três unidades. Já na Vila Olímpica, que é um espaço mais amplo e aberto, foram posicionadas cinco caixas de porta-iscas.



“Essa é uma forma segura de evitar a proliferação de roedores. Isso porque o raticida não fica exposto, ou seja, evita o contato com crianças e animais domésticos”, reforça Sergio Vigas, diretor do Departamento de Vigilância Ambiental e Zoonoses de Mesquita.