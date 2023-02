Fazenda de Mesquita alerta para prazos de DEFIS e DASN-SIMEI - Divulgação/ PMM

Fazenda de Mesquita alerta para prazos de DEFIS e DASN-SIMEIDivulgação/ PMM

Publicado 08/02/2023 21:32

A Subsecretaria Municipal de Fazenda lembra aos contribuintes do município de Mesquita as datas limites para entrega da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e da Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI), ambas referentes ao ano-calendário 2022.



Subsecretario Municipal de Gestão Fazendária de Mesquita, Luiz Alberto Melo explica que cumprir esses prazos é de extrema importância tanto para os empreendedores quanto para a própria cidade. “Agindo assim, o munícipe não só fica em dia com suas obrigações tributárias como também colabora com a obtenção de repasse para o município”, defende.



No caso da DEFIS, a entrega deve ser feita até 31 de março de 2023. Já a DASN-SIMEI precisa ser entregue até 31 de maio deste ano.



A Subsecretaria frisa que a DEFIS é uma declaração que deve ser enviada à Receita Federal por todas as empresas optantes pelo Simples Nacional, exceto quem é MEI.