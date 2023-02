Os brinquedos da Praça Elizabeth Paixão, no Centro, receberam todos os cuidados da equipe de Serviços Públicos - PMM

Publicado 08/02/2023 21:14

A Prefeitura de Mesquita segue trabalhando para a revitalização de toda cidade. Desta vez, os brinquedos da Praça Elizabeth Paixão, no Centro, receberam todos os cuidados da equipe de Serviços Públicos.



Após reformas, o espaço ganhou um novo parquinho, com piso emborrachado, para garantir a segurança das crianças. De acordo com o projeto de revitalização, todo espaço da Praça será harmonizado para proporcionar mais conforto e segurança à população, desde crianças às pessoas de todas as idades.



Ações na Praça



A Praça Elizabeth Paixão, no Centro de Mesquita, vem recebendo diversas atividades que levam assistência e auxilio para a população. Por exemplo, o Mesquita em Ação que no último ano levou serviços de isenção para emissão de documentos, atendimento odontológico e parquinho para a criançada.



O local também recebeu a Feira das Mulheres Empreendedoras de Mesquita. A ideia é possibilitar a garantia de renda dessas mães, além de estimular as práticas empreendedoras na população.