Empréstimo consignado mais fácil para efetivos de Mesquita - Divulgação

Publicado 14/02/2023 00:06

Mesquita- Desde o segundo semestre do ano passado, os servidores efetivos da Prefeitura de Mesquita voltaram a ter a possibilidade de solicitar empréstimo consignado. De lá para cá, cinco instituições financeiras já finalizaram o credenciamento e, com isso, estão aptas a conceder esse modelo de empréstimo. Ou seja, com desconto diretamente na folha de pagamento da própria prefeitura.

São elas: Banco Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú e Banco Santander.

Nessas instituições, os servidores efetivos de Mesquita podem solicitar os empréstimos pessoalmente ou até mesmo pela internet.

A organização reforça que os servidores efetivos podem escolher livremente a instituição financeira conveniada, verificando inclusive qual delas tem a menor taxa de juros e prazo mais adequado.