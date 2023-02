Vacinação contra covid-19 para crianças de 3 e 4 anos ampliada em Mesquita - Márcio Maio/PMM

Publicado 15/02/2023 12:07

O município de Mesquita recebeu novas doses da vacina Pfizer Baby. Com isso, o município convoca as crianças entre três e quatro anos de idade para a imunização contra a Covid-19.



Vale lembrar que a vacinação infantil acontece em três pontos da cidade, localizados nos bairros Centro, Chatuba e Cosmorama.



Recomendações



Quem já tomou a primeira e a segunda dose da vacina com Coronavac, de acordo com recomendação do Ministério da Saúde, pode tomar dose de reforço – desde que a aplicação da segunda dose tenha acontecido há, pelo menos, quatro meses. Já o esquema com a Pfizer Baby requer três doses do imunizante, sendo as duas iniciais administradas com quatro semanas de intervalo e a terceira, oito semanas depois.



Crianças que não chegaram a tomar qualquer dose da vacina também podem aproveitar para se vacinarem com a primeira dose. No entanto, as vacinas indicadas para crianças a partir de cinco anos só devem chegar ao município na quinta-feira (16). Ou seja, para esse público, a vacinação será retomada na sexta-feira.



Locais de vacinação covid-19:



Centro de Vigilância em Saúde Paraná – Rua Paraná 557, Centro. Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (senhas para vacinação distribuídas até 16h).



Clínica da Família França Leite – Rua Coronel França Leite 732, Chatuba. Segunda a sexta, das 8h às 17h (mas com senhas até 16h). Sábado, das 8h às 12h (senhas para vacinação distribuídas até 11h).



Vila Olímpica Municipal - Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, Cosmorama - Segunda a sexta-feira, 8h às 17h (senhas para vacinação distribuídas até 16h).