Feira das Mães de Autistas Empreendedora teve 7ª edição - Divulgação

Feira das Mães de Autistas Empreendedora teve 7ª ediçãoDivulgação

Publicado 16/02/2023 19:38

A 7ª edição da Feira das Mães de Autistas Empreendedoras reuniu tendas com produtos artesanais, brinquedos, jogos sensoriais, cosméticos e outros artigos. A ideia é que as mulheres do projeto possam comercializar seus produtos e, assim, auxiliar na rentabilidade de suas famílias.



“Essa é uma iniciativa que tem acolhido muitas famílias. Agora, temos um tênis personalizado com a nossa logo, feito pela artesã Júlia Falcão. O mais importante não é o valor do tênis, mas sim o que a pessoa está levando nos pés. Além de ser uma forma de divulgar nossas ações e receber, cada vez mais, mulheres que vivem essa realidade”, comenta Andréa Alves, idealizadora do projeto.

Tênis do projeto personalizado com a logo, feito pela artesã Júlia Falcão Divulgação



O grupo faz parte do projeto Convive com um Autista.



Para Lucimar Sampaio, de 47 anos, participar das ações está sendo muito importante. “Minha filha vem e interage com as pessoas. Eu soube do diagnóstico dela só há dois anos. Então, estou chegando agora e o espaço está me acolhendo com muito carinho”, conta a moradora da Vila Emil.



Outras atividades



Além da feira, o projeto também conta com rodas de conversas sobre diferentes assuntos na temática principal. Essas, no entanto, são realizadas duas vezes por mês, no próprio Espaço Convive. O equipamento funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h, na Rua Doutor Manoel Duarte 1426, em Santa Terezinha.

O grupo faz parte do projeto Convive com um Autista.Para, de 47 anos, participar das ações está sendo muito importante. “Minha filha vem e interage com as pessoas. Eu soube do diagnóstico dela só há dois anos. Então, estou chegando agora e o espaço está me acolhendo com muito carinho”, conta a moradora da Vila Emil.Outras atividadesAlém da feira, o projeto também conta com rodas de conversas sobre diferentes assuntos na temática principal. Essas, no entanto, são realizadas duas vezes por mês, no próprio Espaço Convive. O equipamento funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h, na Rua Doutor Manoel Duarte 1426, em Santa Terezinha.