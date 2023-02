Expediente nos órgãos e entidades da administração pública municipal será retomado na quinta-feira (23) - Reprodução/ PMM

Publicado 19/02/2023 08:29

A Prefeitura de Mesquita informa que foi decretado ponto facultativo nos dias 20 e 22 de fevereiro, em virtude do feriado de Carnaval, no dia 21 de fevereiro. Com isso, o expediente nos órgãos e entidades da administração pública municipal será retomado na quinta-feira, dia 23.



A organização reforça que o mesmo vale para o expediente nas unidades de saúde da Atenção Básica, na policlínica e na própria Secretaria Municipal de Saúde.