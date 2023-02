Vacina de reforço em Mesquita, na Baixada Fluminense - Pixabay

Vacina de reforço em Mesquita, na Baixada FluminensePixabay

Publicado 22/02/2023 12:32

Mesquita recebeu novas doses da vacina Pfizer Baby. Com isso, o município convoca as crianças entre três e quatro anos de idade para a imunização contra a Covid-19.

De acordo com recomendação do Ministério da Saúde, quem já tomou a primeira e a segunda dose da vacina com Coronavac pode tomar dose de reforço – desde que a aplicação da segunda dose tenha acontecido há, pelo menos, quatro meses. Já o esquema com a Pfizer Baby requer três doses do imunizante, sendo as duas iniciais administradas com quatro semanas de intervalo e a terceira, oito semanas depois.

A vacinação infantil acontece em três pontos da cidade.

Centro de Vigilância em Saúde Paraná

Clínica da Família França Leite

Vila Olímpica Municipal