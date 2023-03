Águas do Rio amplia atendimento com agentes comerciais - Divulgação

Publicado 28/02/2023 12:50

Como forma de levar mais comodidade aos moradores, a Águas do Rio ampliou o atendimento e está realizando negociação e pagamento de débitos porta a porta na Baixada Fluminense.



A iniciativa foi idealizada pelo gerente comercial da Águas do Rio, José Antônio Moreira, e pelo supervisor comercial, Jorge Filadelfo, ambos com atuação em Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri e Nilópolis.



Antes da negociação, é possível simular os valores das parcelas em até 12 vezes sem juros, de modo que fique confortável e dentro do orçamento do cliente. Após a confirmação do parcelamento, o pagamento pode ser feito por meio de cartão de débito ou crédito, direto com o agente comercial. Os profissionais não estão autorizados a receberem pagamentos dos valores em dinheiro.



A moradora Lílian Ribeiro, de 38 anos, sentiu-se segura ao realizar a negociação. “Parece que trouxeram a loja da Águas do Rio para o meu portão. Os funcionários estavam identificados e souberam explicar tudo direitinho. É muito mais cômodo para a gente que trabalha fora, tenho certeza de que isso vai facilitar a vida de muita gente”, contou.