Governador Cláudio Castro fez a entrega dos veículos no fim da tarde desta segunda-feira, dia 27, no Paço Municipal - Bea Silva/PMM

Publicado 27/02/2023 22:00

O Governador Cláudio Castro realizou a entrega de três novas ambulâncias à Secretaria Municipal de Saúde, renovando a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A solenidade aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira, dia 27, no Paço Municipal.



“Fortalecer o atendimento móvel de urgência e emergência da rede de saúde nos municípios é de extrema importância para melhorar a vida da população de todo o estado. A Saúde precisa funcionar para que o povo tenha bom atendimento. Essa entrega de hoje não é isolada. Não é só comprar as ambulâncias para o estado todo, mas também organizar, fazer com que cada pessoa tenha atendimento perto de casa”, disse Cláudio.



Os veículos fazem parte do projeto Samu 100% RJ, de renovação total da frota do estado, e contam com equipamentos modernos e tecnologia de ponta para garantir atendimento rápido e eficiente aos que precisam.



Ao receber as chaves das ambulâncias, o prefeito Jorge Miranda aproveitou para reconhecer a atenção que Castro tem dado não só a Mesquita, mas a toda a região da Baixada Fluminense. “Nunca na história do Rio tivemos um governador que conversasse tanto, que abrisse um bom diálogo e com quem a gente pudesse tocar as cidades e os avanços do estado juntos, como acontece agora. Agradeço pelo compromisso com a saúde e bem-estar dos cidadãos do nossos estado e pelo investimento para renovar esse serviço tão essencial”, disse.



Segundo o secretário de Estado de Saúde do Rio, Dr. Luizinho, a nova frota de ambulâncias do Samu ajudará a reduzir o tempo de atendimento de urgência em Mesquita e, com isso, salvar mais vidas. “Quando a população de toda a região ligar para o 192, essa resposta será muito mais rápida. Estamos entregando ambulâncias UTI, que vão poder dar um atendimento de qualidade até os pacientes chegarem às nossas unidades”, reforçou. Dr. Luizinho também fez questão de valorizar os avanços conquistados pela Saúde de Mesquita nos últimos anos. “Vamos continuar a apoiar toda essa revolução que tem sido feita em Mesquita na Atenção Básica pelo prefeito Jorge Miranda”, declarou.



O investimento feito pelo governo do estado para o Samu 100% RJ é de R$ 87,4 milhões. No total, serão 249 veículos para os 92 municípios. Desde janeiro, já foram entregues 112 ambulâncias para 16 municípios.