Mesquita foi a grande campeã da 23ª edição dos Jogos da Baixada - Erica Martin/ Agência O Dia

Publicado 02/09/2023 08:22

Vila Olímpica de Mesquita abre as portas neste sábado (2) para um dos maiores eventos esportivos da região, os XXIV Jogos da Baixada 2023, envolvendo 14 prefeituras (Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica).

Jovens atletas mostrarão toda a sua habilidade e espírito esportivo em busca da vitória. No primeiro dia de disputas, dois jogos: Handebol sub-14 feminino e Atletismo sub-14 masculino e feminino.



No domingo (3), a partir das 8h, a Vila Olímpica de Mesquita estará em espírito esportivo com o jogo de Handebol sub-14 masculino.



Na 23ª edição dos jogos Mesquita, inclusive, levou o primeiro lugar na premiação geral entre as cidades. Na natação, por exemplo, o município conquistou o 2º lugar no pódio da categoria sub-14 feminino e 2ª posição com a categoria sub-17 feminino, além de ter conquistado o 3º lugar com os atletas do masculino na categoria sub-17. No total, foram 15 medalhas de bronze, 17 de prata e 10 de ouro.



A cerimônia de abertura acontece na Vila Olímpica de Mesquita (Avenida Baronesa de Mesquita, s/nº, em Cosmorama), às 9h.



O evento é uma realização do jornal O DIA, com apresentação do Sesc RJ e apoio da Refit e da Cedae.