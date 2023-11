Mesquita recebeu equipes da guarda civil de vários municípios da região metropolitana do Rio - Matheus Pina

Publicado 27/11/2023 21:12

equipes da guarda civil de quinze municípios da região metropolitana do Rio levantando debates sobre um tema bastante relevante e, infelizmente, presente na sociedade: a violência contra a mulher.

A ideia da quinta edição do encontro das guardas municipais é justamente unificar as equipes e trabalhar pela padronização de condutas.



“Os planos operacionais padrões (POPs) nada mais é do que proteger os nossos agentes legalmente e, também, as pessoas que são atendidas. Ou seja, as vítimas. Hoje, na Guarda Civil de Mesquita, temos 11 desses planos, distribuídos em diversos temas. Um deles é o do armamento não-letal, que fala sobre as maneiras corretas de utilizar esses equipamentos”, contou Guilherme Barros, subsecretário adjunto de Segurança, Ordem Pública e Cidadania de Mesquita.



O Dia Internacional de Eliminação da Violência contra a Mulher foi comemorado no último sábado (25).



“Nesse encontro, temos também a oportunidade de desmistificar algumas questões. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que a violência de gênero atinge somente as vítimas que são cônjuges, mas também sofrem com esse mal as mães, tias, primas... E eu digo vítimas, porque temos muitos julgados que contemplam pessoas que se identificam com o gênero feminino. Precisamos tratar dessas minúcias para que possamos atender ainda melhor as pessoas”, comentou a subsecretária municipal de Segurança, Ordem Pública e Cidadania, Renata Paranhos.



Atendimentos em Mesquita



O Centro Especializado de Atendimento à Mulher oferece apoio às mulheres vítimas de violência. Os atendimentos são jurídicos, sociais e psicológicos, feitos por livre demanda e de forma sigilosa, protegendo sempre a identidade das vítimas. Para entrar em contato, é só ligar para (21) 2797-8600 ou ir até o espaço, que fica no Fórum de Mesquita, localizado na Rua Paraná 1, no Centro. O funcionamento é das 11h às 17h.



Marcaram presença no encontro guardas civis dos municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Guapimirim, Maricá, Miguel Pereira, Niterói, Porto Real, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Duque de Caxias, Itaboraí, Paracambi, São João da Barra, Rezende e São João de Meriti. Enquanto isso, a mesa de convidados foi composta pelo defensor-público Rodrigo Pacheco; pela procuradora-geral de Mesquita, Dra. Cláudia da Silva Deveza Dantas; pelo coronel do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Paulo Roberto; e pelo comissário da 53ª DP, Cleber de Alvarenga.