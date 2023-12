Aulas presenciais e atividades da Subsecretaria Municipal de Cultura e Esporte de Mesquita estão suspensas - Divulgação

Publicado 05/12/2023 11:56

Mesquita - A Prefeitura de Mesquita informa que asdas escolas da Rede Pública Municipal e as atividades da Subsecretaria Municipal de Cultura e Esporte de Mesquita estarãonos dias 5 e 6 de dezembro. A medida é necessária devido à suspensão do abastecimento de água pela manutenção do Rio Guandu.

O sistema é responsável pelo abastecimento de mais de 10 milhões de pessoas no município do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Durante a operação do sistema a Cedae recomenda à população que economize água para o período, adiando tarefas não essenciais.



Segundo a organização, as unidades escolares realizarão o envio de atividade remota para os alunos, a fim de garantir a carga horária letiva. Quanto às turmas de alto rendimento do Esporte, ficará a cargo dos treinadores definirem como as atividades ocorrerão nesses dois dias.



O fornecimento de água será retomado de forma gradativa logo após a conclusão da manutenção.