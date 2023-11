Espaço Esperançar forma mais 75 profissionais - Nicolas Pina

Publicado 28/11/2023 14:54

Lá, são oferecidos cursos de Libras, Inglês, Cuidador de Idosos, GNV (3ª geração), Barbearia, Chocolateria Artística, Panificação, Design de Sobrancelhas, Alongamento de Unhas e Tranças. O projeto tem como principal objetivo dar uma nova chance a jovens que estão em situação de liberdade provisória e a seus familiares.



“Fiz o curso de Cuidador de Idosos e estou muito feliz e satisfeita. Já penso em me inscrever em outros no ano que vem: Panificação e Libras”, comentou Larissa Alves, de 22 anos, que mora na Coreia.



Além dos cursos, o projeto também desenvolve uma atividade batizada de “Circuito”, na qual ocorrem diversos encontros de debates temáticos. A iniciativa é vinculada diretamente ao Fórum de Mesquita e os encontros são disponibilizados apenas aos beneficiários.



“Nós temos notado a transformação pessoal e familiar, dia após dia, e também o impacto dessas pessoas na sociedade de Mesquita”, defendeu a coordenadora do Núcleo de Atendimento de Medidas, Rosana Santiago.

Evento aconteceu na Primeira Igreja Batista de Mesquita Nicolas Pina

As próximas inscrições para os cursos oferecidos no NAM serão abertas em 2024. Além disso, de acordo com a disponibilidade de vagas, moradores de Mesquita e servidores públicos também poderão se inscrever.