O Auditório Zelito Viana fica na Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, no 1º andar da prefeituraDivulgação

workshop voltado para o empreendedorismo nesta quinta-feira, 7 de dezembro. Atividade é uma continuidade da ação de Extra Natal que aconteceu em outubro, mas agora focada na área. Mesquita - O auditório Zelito Viana terá umvoltado para onesta quinta-feira, 7 de dezembro. Atividade é uma continuidade da ação de Extra Natal que aconteceu em outubro, mas agora focada na área.

O workshop “Como me conectar ao empreendedorismo e ganhar uma renda extra ainda esse ano” ocorre na Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, no 1º andar da prefeitura, no Centro. Para participar, não é necessária inscrição. Basta comparecer às 9h.



“Sabemos que muitas pessoas têm interesse em dar o pontapé inicial para empreender, mas surgem dúvidas. Nosso objetivo é dar esse direcionamento e incentivar a partir da análise de cases de sucesso que, sem dúvidas, ajudarão na compreensão de cada um sobre seu próprio potencial”, comentou Michelle Garcia, que integra a Subsecretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico e que estará à frente da atividade.



Entre os assuntos abordados, estão os conceitos de empreendedorismo, como empreender do zero e canais de revendas. Além disso, a atividade contará com rodada de perguntas para esclarecer dúvidas, compartilhar experiências e até mesmo fortalecer o networking entre os participantes.



A organização do evento reforçou que ao final da capacitação, os presentes poderão deixar seus currículos para o Balcão de Empregos de Mesquita.