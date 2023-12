Alunas formadas em cursos profissionalizantes em Mesquita - Nicolas Pina

Publicado 16/12/2023 10:00

cursos de Trancista com Mega Hair, Design de Sobrancelhas e Depilação do Espaço da Mulher Mesquitense tiveram cerimônias de formatura para encerrar esse ciclo especial. O endereço proporciona novas oportunidades de trabalho para a população feminina da cidade através de capacitações profissionalizantes.

“Foi uma forma de refúgio, onde eu pude sair um pouco de ambientes do dia a dia. O curso durou seis meses e foi muito positivo para mim. Todo mundo aqui é muito acolhedor. A preocupação da equipe não é só de aprendizado, mas sim se estamos bem pessoalmente. Além disso, o fato de estar em convívio com pessoas que têm histórias parecidas com a sua é muito importante”, contou Letícia Silva, de 37 anos, que encontrou na atividade a oportunidade de esquecer um pouco dos problemas pessoais.



Com o diploma de Design de Sobrancelhas em mão, Mayara Assis, moradora da Chatuba, mal podia segurar a empolgação. Ela já era interessada pela área da estética, mas não tinha chance de se capacitar profissionalmente.



“Esse foi o meu primeiro curso aqui, no Espaço da Mulher Mesquitense. Vi pela página da prefeitura e me inscrevi. Aprendi e gostei bastante. Não foi fácil vir duas vezes por semana, até porque não é perto da minha casa, mas o que é desafiador é ainda melhor”.

Bea Silva



O Espaço da Mulher Mesquitense oferta cursos profissionalizantes, como Depilação, Design de Sobrancelhas, Trancista com Mega Hair, Cabeleireira e Barbeira, além de oficinas de dança. Ali, as mulheres ainda têm acesso a palestras e rodas de conversas para expandir conhecimentos. O endereço é Rua Libânia 195, na Vila Emil. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.