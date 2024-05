Mesquita na luta contra a poliomielite - Divulgação/ PMM

Mesquita na luta contra a poliomielite Divulgação/ PMM

Publicado 31/05/2024 10:00

Mesquita – A Campanha de Vacinação contra Poliomielite teve seu início em Mesquita, na Baixada Fluminense. A expectativa da cidade é reduzir o número de não vacinados e, consequentemente, o risco de reintrodução do poliovírus. Até o dia 14 de junho, os pais e responsáveis podem vacinar as crianças menores de 5 anos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

– A Campanha de Vacinação contrateve seu início em Mesquita, na Baixada Fluminense. A expectativa da cidade é reduzir o número de não vacinados e, consequentemente, o risco de reintrodução do poliovírus. Até o diade junho, os pais e responsáveis podem vacinar as crianças menores deanos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

As crianças menores de 1 anos de idade devem atualizar a caderneta, já as crianças de um ano a menores de 5 anos de idade poderão ser vacinadas com a vacina oral poliomielite, com uma dose da vacina.



Segundo o Ministério da Saúde, a campanha deste ano é fundamental para o enfrentamento à poliomielite. Isso porque o Brasil está em fase de transição para substituir as duas doses da vacina oral poliomielite (VOP) para apenas um reforço com a vacina inativada poliomielite (VIP). Ou seja, o esquema vacinal e a dose de reforço serão feitos exclusivamente com a VIP já a partir do segundo semestre de 2024.



Locais de vacinação da Campanha contra a Pólio em Mesquita:



Clínica da Família Cosmorama — Avenida Baronesa de Mesquita 316, Cosmorama.

Clínica da Família Dr. Jorge Campos — Rua Sergipe 746, Coréia.

Clínica da Família Banco de Areia — Avenida Governador Celso Peçanha 1350, Banco de Areia.

Clínica da Família França Leite — Rua Cel. França Leite 732, Chatuba.

Clínica da Família Juscelino — Avenida Getúlio de Moura s/nº, Juscelino.

Clínica da Família Edson Passos — Avenida Castelo Branco s/nº, Edson Passos.

Clínica da Família Jacutinga — Rua Tamaru 460, Jacutinga.

Clínica da Família BNH — Avenida Oliveiras 355, BNH.

Clínica da Família Walter Borges — Rua Inácio Serra s/nº, Chatuba.

Centro de Vigilância em Saúde Paraná — Rua Paraná 557, Centro.

UBS/ESF Vila Norma — Rua Célio de Azevedo 219, Vila Norma.

UBS/ESF Maria Cristina — Rua Ermelinda 170, Rocha Sobrinho.