Motoristas da Saúde de Mesquita participam de ação focada na segurança viáriaCarolaine SimãoPMM

Publicado 03/07/2024 09:31

Mesquita - Motoristas da Secretaria Municipal de Saúde de Mesquita participaram de uma ação focada na segurança viária organizada pela Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito. A intenção é que os participantes se tornem condutores ainda mais comprometidos com a segurança no trânsito da cidade.

Uma palestra foi ministrada na própria sede da equipe para tratar de temas relacionados à prevenção de acidentes.



“Nossas ações de conscientização são constantes. Nas ruas, já atuamos com campanhas mensais, blitz educativas e agentes prontos para alertar motoristas e pedestres sobre as práticas necessárias para um trânsito mais seguro. Mas também decidimos intensificar nosso trabalho internamente, direcionando esses materiais e instruções para os motoristas que atuam na própria prefeitura”, contou Roberta Damasceno, subsecretária municipal de Transporte e Trânsito de Mesquita.



Uma ação semelhante, mas destinada aos motoristas que atuam na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e também na Secretaria Municipal de Educação, foi realizada no último mês. Para alertar o público presente, profissionais do trânsito de Mesquita apresentaram dados a respeito de ocorrências, incluindo as principais causas e também as consequências de infrações cometidas. A ideia é que a mesma medida seja estendida a outras áreas do governo municipal.