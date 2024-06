Projeto Defesa Civil Juvenil forma mais uma turma em Mesquita - Carolaine Simão

Projeto Defesa Civil Juvenil forma mais uma turma em MesquitaCarolaine Simão

Publicado 27/06/2024 12:34 | Atualizado 27/06/2024 12:49

Mesquita – Mais uma turma concluiu o curso Defesa Civil Juvenil de Mesquita. A edição deste ano aconteceu na Escola Municipal Governador Roberto Silveira, em Edson Passos, e teve 41 alunos do Ensino Fundamental da rede pública municipal de Mesquita.

– Mais uma turma concluiu o cursode Mesquita. A edição deste ano aconteceu na Escola Municipal Governador Roberto Silveira, em Edson Passos, e tevealunos do Ensino Fundamental da rede pública municipal de Mesquita.

“Os formandos adquiriram noções de cidadania, primeiros socorros, prevenção contra incêndios e animais peçonhentos, entre outras situações adversas que podem ocorrer no cotidiano. Agora, caso elas aconteçam, eles estão preparados para atuar em prol da comunidade”, contou Rholmer Louzada Junior, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.



Os alunos carregam não apenas o certificado, mas também todas as experiências que os capacitaram como agentes transformadores.



“É muito importante esse trabalho. A gente consegue passar para eles ensinamentos valiosos, ao mesmo tempo em que construímos uma relação de amizade com esses alunos, estabelecemos laços com a comunidade”, pontuou Marlon Araújo, diretor do projeto.



O Defesa Civil Juvenil acontece anualmente e já capacitou mais de 1500 jovens mesquitenses entre 12 e 16 anos para lidar com situações de emergência.