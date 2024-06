Estudantes receberam informações e materiais educativos sobre o assunto - Divulgação

Publicado 24/06/2024 12:30

Mesquita – A Subsecretaria Municipal de Assistência Social de Mesquita promoveu uma ação educativa sobre direitos e contra a exploração de crianças e adolescentes. O evento visou conscientizar a população sobre a importância de erradicar o trabalho infantil.

A mobilização aconteceu na Praça João Luís do Nascimento, no Centro da cidade, e contou com a presença da equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que, em parceria com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, o Conselho Tutelar, a Guarda Municipal, o Centro de Longevidade e a equipe de abordagem social, realizou diversas atividades informativas.



A diretora da Proteção Especial da Assistência Social de Mesquita, Aline Lacerda, enfatizou a relevância dessas mobilizações para alertar sobre as piores formas de trabalho infantil, como o tráfico de drogas e a exploração sexual.



“Estamos aqui para informar e educar a população sobre os canais de denúncia. Qualquer munícipe que souber de um caso de trabalho infantil pode denunciar ao Conselho Tutelar ou ao CREAS do nosso município “, destacou.



Para orientar a população, foram distribuídos folhetos e colados cartazes em estabelecimentos comerciais e locais de maior circulação.