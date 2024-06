Mulheres mesquitenses receberão certificados profissionais - LARISSA BISPO/MATHEUS PINA

Mulheres mesquitenses receberão certificados profissionaisLARISSA BISPO/MATHEUS PINA

Publicado 19/06/2024 23:21

Mesquita - O Espaço da Mulher Mesquitense celebrará a formatura das novas cabeleireiras concluintes de seu curso de profissionalização no dia 21 de junho, às 14h.

- OMesquitense celebrará adas novas cabeleireiras concluintes de seu curso de profissionalização no dia 21 de junho, às 14h.

Segundo a organização, os cursos são oportunidades para que mulheres do município desenvolvam uma carreira profissional. O evento não apenas marca a conclusão de um período de aprendizado dedicado, mas também o início de uma nova jornada, no qual habilidade, criatividade e cuidado se unem para transformar o cabelo e a autoestima de cada cliente.



Para participar dos cursos, as interessadas devem comparecer ao Espaço da Mulher Mesquitense, na Rua Libânia 195, Vila Emil, para a inscrição. Os documentos requisitados são as cópias do documento de identificação com foto, do CPF e do comprovante de residência. É importante frisar que os cursos são destinados, exclusivamente, às mulheres de Mesquita.



Serviço: formatura Espaço da Mulher Mesquitense

Dia 21 de junho, às 14h.

Endereço: Rua Libânia 195, Vila Emil.