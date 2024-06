Detran.RJ oferece atendimento especial às pessoas com deficiência - Divulgação

Publicado 12/06/2024 22:44 | Atualizado 12/06/2024 22:44

Mesquita - Nesta sexta-feira (14), o Detran vai promover mais uma edição do Dia D, data destinada ao atendimento prioritário das pessoas com deficiência, oferecendo serviços de identificação civil e de habilitação, sem necessidade de agendamento prévio. - Nesta sexta-feira (), ovai promover mais uma edição do Dia D, data destinada aodas pessoas com deficiência, oferecendo serviços de identificação civil e de habilitação, sem necessidade de agendamento prévio.

A ação acontece em homenagem ao Dia do Orgulho Autista, celebrado em 18 de junho. Nesta data, as pessoas com deficiência terão atendimento prioritário e poderão se inscrever no programa Cidadania Sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para pessoas com deficiência que precisam de carro adaptado e ainda não iniciaram o processo de primeira habilitação.



A inscrição para o programa Cidadania Sobre Rodas poderá ser feita no Posto Detran Acessível - PCD, das 8h às 16h, ou na 27ª CIRETRAN – Mesquita- Rua Juliana, nº 478 – Santo Elias. As vagas são limitadas.



O programa é destinado a pessoas com deficiência que ainda não iniciaram o processo de primeira habilitação. Portanto, neste dia, não poderá ser solicitada a inclusão de PCD para quem já possui CNH.

Documentos necessários para os serviços



A emissão de identidade será gratuita, assim como os serviços de primeira habilitação e renovação da carteira de motorista - sendo que os serviços de habilitação necessitam de abertura de processo administrativo. Os atendimentos serão feitos com a apresentação de laudo médico original, emitido nos últimos seis meses, informando o Código Internacional de Doenças (CID) e a descrição da deficiência.