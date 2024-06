1º Polo Gastronômico de Mesquita fica localizado na Vila Emil - Divulgação/ PMM

Publicado 11/06/2024 21:41 | Atualizado 12/06/2024 06:06

Mesquita - O Polo Gastronômico da Vila Emil, opção com diversos estabelecimentos e delícias para todos os públicos, vai funcionar nesta quarta-feira (12), durante o Dia dos Namorados. Na área funcionam hamburguerias, padarias, barracas de pipoca e de doces, lanchonetes, restaurantes, pizzarias e outras unidades do gênero alimentício.

Além de atrair visitantes do município e de outras cidades, a iniciativa foi uma oportunidade que o governo encontrou de ampliar o número de vagas de emprego na cidade e ainda atrair novos investimentos para a região.



Excepcionalmente nesta data especial, as ruas Ambrósio e Hercília vão estar fechadas para trânsito no trecho do polo, das 19h à meia-noite.



Polo Gastronômico de Mesquita



Fixado na Vila Emil, o 1º Polo Gastronômico de Mesquita funciona desde 2018 e é responsável pela diversão das mais de 8 mil pessoas que moram no entorno. Espaço em que o mesquitense conta, hoje, com o funcionamento de cerca de 20 estabelecimentos, com as mais diversas opções culinárias, entre hamburguerias, choperia e restaurante japonês. A dica do Dia dos Namorados é gratuita e aberta para todos.