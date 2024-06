Programa "Música na Lona" promove shows musicais em Mesquita - Divulgação/ PMM

Publicado 11/06/2024 19:21 | Atualizado 12/06/2024 06:06

Mesquita - A Lona Cultural Lauro Sanches, localizada em Edson Passos, recebe o programa "Música na Lona" com apresentações musicais gratuitas e capazes de entreter pessoas de todas as idades. O programa cultural ocorre durante o mês de junho.

Nesta sexta–feira, dia 14 de junho, o artista Dhema se apresenta com muito samba rock. Dia 22 de junho, sábado, será a vez do público curtir funk das antigas, com grandes sucessos que marcaram época garantindo uma noite nostálgica e divertida para todos.



Para Kleber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo de Mesquita, iniciativas como essa são importantíssimas para a cidade. “Além de lazer, entretenimento e descontração de forma qualificada e gratuita para todos os mesquitenses e a população do entorno, é uma forma de promovermos artistas locais", afirmou.



Promovido pela Subsecretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo de Mesquita, o evento acontece a partir das 18h, na Lona Cultural Lauro Sanches, localizada na Avenida Baronesa de Mesquita, s/n, próximo à estação de Edson Passos e em frente à Vila Olímpica.