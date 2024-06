Alunos do Defesa Civil Juvenil Mesquita aprendem sobre direitos civis - Paula Fragoso

Alunos do Defesa Civil Juvenil Mesquita aprendem sobre direitos civisPaula Fragoso

Publicado 06/06/2024 21:30 | Atualizado 06/06/2024 21:31

Mesquita - Os 40 estudantes da edição 2024 do projeto Defesa Civil Juvenil tiveram uma aula especial com a equipe do Grupamento de Ronda Escolar, que integra a Guarda Civil Municipal de Mesquita. Foram tratados temas sociais importantes, como os direitos e deveres civis, respeito ao próximo, atos de indisciplina, racismo, bullying e medidas socioeducativas para jovens infratores.

- Os 40 estudantes da edição 2024 do projetotiveram uma aula especial com a equipe do Grupamento de Ronda Escolar, que integra a Guarda Civil Municipal de Mesquita. Foram tratados temas sociais importantes, como os direitos e deveres civis, respeito ao próximo, atos de indisciplina, racismo, bullying e medidas socioeducativas para jovens infratores.

A coordenadora do Grupamento de Ronda Escolar, Paula Arruda, reforçou o compromisso e valorização com os profissionais. “Começamos falando sobre o que é o respeito e como colocá-lo em prática. Na escola, por exemplo, precisamos valorizar todos os profissionais, desde os diretores e professores ao pessoal da cantina ou que limpa a escola. Assim, conseguimos avançar na construção de uma sociedade mais educada e empática, enxergando o papel essencial que o outro desempenha".



Os estudantes ainda terão aulas sobre coleta seletiva, cidadania, Estatuto da Criança e do Adolescente e violências doméstica e contra a mulher. Antes da prova final, os estudantes passarão por treinamentos práticos para explorar os conhecimentos aprendidos.



“A cada ano, a experiência é totalmente diferente. O mais legal é que, com o projeto, conseguimos ultrapassar a linha das aulas formais e criar laços valiosos com os alunos e os familiares. Eles se aproximam da nossa e das demais equipes técnicas, depositando confiança. Assim, podemos auxiliá-los em muitas questões, algumas até além da escola”, pontuou Marlon Araújo, diretor da Defesa Civil de Mesquita.



A edição 2024 do projeto Defesa Civil Juvenil conta com mais de 40 alunos inscritos, todos com idades entre 12 e 16 anos, e acontece na Escola Municipal Governador Roberto Silveira, em Edson Passos.