Mesquita realiza 3ª Edição da Feira Artística e Literária - PMM

Mesquita realiza 3ª Edição da Feira Artística e LiteráriaPMM

Publicado 13/06/2024 23:29 | Atualizado 13/06/2024 23:29

Mesquita - Alunos, professores e a comunidade escolar puderam interagir durante a 3ª Edição da Feira Artística e Literária de Mesquita. Evento proporcionou um espaço para a troca de experiências e a valorização das diversas formas de expressão artística e literária.

- Alunos, professores e a comunidade escolar puderam interagir durante ade Mesquita. Evento proporcionou um espaço para a troca de experiências e a valorização das diversas formas de expressão artística e literária.

A oportunidade destacou a rica produção cultural dos estudantes com atividades que envolveram desde a Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Na Escola Municipal Ely Baiense Vailante, a diretora Cleidmar Couto elogiou o sucesso do evento. “A atividade que realizamos foi 'Eu, Nós, Nós Somos a Cara do Ely'. As crianças apresentaram trabalhos literários, mostrando-os aos seus responsáveis, e tivemos exposições e apresentações teatrais, como a história de Monteiro Lobato. A comunidade participou em massa, foi uma dinâmica muito enriquecedora, onde as crianças puderam mostrar seus talentos e se divertir aprendendo,” destacou.



A Secretaria Municipal de Educação de Mesquita escolheu como tema norteador: “Escola - espaço de todos e para todos: quem é você nesse lugar?”, incentivando a reflexão sobre inclusão e identidade no ambiente escolar.



“Desenvolvemos a atividade em toda a comunidade escolar, desde as turmas de berçário até os anos finais da Educação de Jovens e Adultos, o apreço e a valorização de todas as expressões culturais e artísticas. Nossos estudantes são simultaneamente produtores e consumidores de livros, pinturas, peças teatrais, curtas-metragens, canto, danças e outras manifestações artísticas. Com isso, educamos para uma sociedade cada vez mais livre, bela, equitativa, crítica e respeitosa”, complementou a subsecretária municipal de Educação, Monique Rosa.