Projeto Caçulinha Verde da Baixada movimenta Mesquita - Carolaine Simão

Projeto Caçulinha Verde da Baixada movimenta MesquitaCarolaine Simão

Publicado 18/06/2024 08:20

Mesquita - O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da Chatuba recebeu diversos munícipes para a realização de uma oficina sustentável de reutilização de materiais recicláveis. Participantes utilizaram garrafas de vidro, barbante e outros materiais acessíveis para confeccionar artesanatos e artigos de decoração.

- O Centro de Referência da Assistência Social () da Chatuba recebeu diversos munícipes para a realização de umade reutilização de materiais recicláveis. Participantes utilizaram garrafas de vidro, barbante e outros materiais acessíveis para confeccionar artesanatos e artigos de decoração.

Para Débora Moreira, coordenadora do projeto, um dos benefícios da atividade é conscientizar os oficineiros, além fortalecer a geração de renda.



“Esse público assistido pelo CRAS está tendo a oportunidade de repensar seu papel como cidadão enquanto recebe apoio de oficineiros para valorizar aquilo que ainda pode ser reutilizado e, quem sabe, até gerar renda. A proposta é fazer com que o meio ambiente não seja mais visto como um local de descarte”, contou Débora.



O evento fez parte das ações realizadas pelo Caçulinha Verde da Baixada, projeto fruto de uma parceria entre a Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e a Subsecretaria Municipal de Assistência Social de Mesquita. Além das oficinas, o projeto também conta com uma campanha de coleta seletiva e educação ambiental.



As oficinas de Artesanato e Sustentabilidade são realizadas nos seis CRAS do município. Nesta segunda-feira (17), foi a vez do CRAS Banco de Areia sediar uma oficina sobre hortas sustentáveis. Os usuários interessados em participar das oficinas podem se dirigir ao CRAS mais próximo para realizar a inscrição.