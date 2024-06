Manutenção preventiva no Sistema Guandu vai afetar distribuição de água na capital e Baixada - Divulgação

Publicado 20/06/2024 06:20

Mesquita - Uma manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu realizada nesta quinta-feira (20), afetará o abastecimento de água em algumas cidades da Baixada Fluminense, incluindo o município de Mesquita. A Cedae informou que a unidade irá operar com 65% da capacidade.

A normalização do abastecimento ocorrerá, a partir do período da noite de quinta-feira, com a retomada integral da produção de água na ETA Guandu e a conclusão dos serviços programados. O fornecimento deverá levar 72 horas para ser regularizado.



A concessionária orienta os seus clientes a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo.