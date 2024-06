Atividade sobre alimentação saudável com os alunos da Creche Municipal Carmem Montes Paixão - PMM

Atividade sobre alimentação saudável com os alunos da Creche Municipal Carmem Montes PaixãoPMM

Publicado 22/06/2024 08:42 | Atualizado 22/06/2024 08:43

Mesquita - A Creche Municipal Carmem Montes Paixão, localizada no Centro de Mesquita, realizou uma atividade educativa sobre alimentação saudável com os alunos. O intuito era apresentar e estimular a prática entre os pequenos.

Durante a ação, eles puderam conhecer legumes e frutas, além de provar algumas delas e ter contato com suas texturas e cores.



Para completar e deixar tudo ainda mais divertido, as crianças conheceram os alimentos com a participação de um fantoche, que fez a diferença na hora da apresentação estimulando a busca pelo conhecimento.