Candidato a prefeito em Mesquita, Marotto (PL) - Divulgação

Publicado 06/10/2024 18:00 | Atualizado 06/10/2024 19:00

Mesquita – O candidato Marotto (PL) votou no fim da tarde deste domingo, 6, no colégio estadual Brasil, no Centro do município de Mesquita, na Baixada Fluminense. É a primeira eleição do candidato que busca dar continuação a mudança iniciada pela família Miranda, atual governo.

Alex cresceu na Vila Emil, morando com sua mãe, tio e avó. A família sempre o incentivou a estudar. Fez cursos técnicos de administração no SENAC e de computação no SENAI.



O prefeitável estava cercado de apoiadores. “Hoje foi um dia da democracia, de escolher nossos representantes municipais. Pra mim foi uma honra estar e votar no local que eu passei minha vida toda e cresci. Vamos em frente com foco na vitória, pois ainda temos muito a fazer”, enfatizou Marotto.