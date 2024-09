Marotto (foto maior) lidera pesquisa, seguido por Gelsinho Guerreiro (acima, à direita) e Roberto Emídio (abaixo, à direita) - divulgação

Publicado 23/09/2024 07:00

Mesquita – A preferência dos munícipes para quem vai governar a caçulinha da Baixada (Mesquita) pelos próximos quatro anos parece já estar definida. É o que aponta a recém-divulgada pesquisa feita pelo jornal O Dia com o instituto Agora Pesquisa. O candidato que recebe apoio do atual governo, Marotto (PL), aparece na liderança com 65% dos votos válidos. Gelsinho Guerreiro (Republicanos), que já foi prefeito na cidade, é o prefeitável com mais rejeição.

No cenário total de votos estimulado, incluindo branco, nulo e indeciso, Marotto aparece com 55%, Gelsinho Guerreiro tem 14% e o terceiro colocado, Roberto Emídio (MDB), tem 10%. No voto espontâneo, quando nenhum nome é apresentado aos eleitores, o resultado é o mesmo: Marotto em primeiro, com 39%, seguido de Guerreiro com 10%.

Rejeição

O instituto também perguntou aos entrevistados em quem eles jamais votariam e 49% disseram que jamais votariam em Gelsinho Guerreiro. Já Marotto aparece com 9% e Roberto Emídio tem 6% de rejeição.

O levantamento do instituto Ágora Pesquisa entrevistou 400 mesquitenses, entre 16 e 17 de setembro de 2024. A margem de erro é de 3%, com nível de confiança da pesquisa de 95%. O número de registro na Justiça Eleitoral, RJ-09042/2024.

Números pesquisa prefeito Mesquita 2024

INTENÇÃO DE VOTOS VÁLIDOS

MAROTTO.....................65%

GELSINHO GUERREIRO......................................16%

ROBERTO EMIDIO.....................11%

DR. LUIZ CLAUIDO.................7%

PAULO LOBATO.................1%

INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADO

MAROTTO.....................55%

GELSINHO GUERREIRO.....................................14%

ROBERTO EMIDIO.....................10%

DR. LUIZ CLAUDIO....................6%

PAULO LOBATO.......................1%

BRANCO/NULO.........................4%

INDECISOS…………………………6%