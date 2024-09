Gelsinho Guerreiro conversa com moradores da Vila Emil - Amadeu Lucas

Publicado 18/09/2024 13:31

Mesquita – O candidato a prefeito da cidade de Mesquita, Gelsinho Guerreiro (Republicanos) escolheu o bairro Vila Emil, principal polo comercial e gastronômico municipal, para caminhar e mostrar suas propostas no último final de semana. O representante ouviu várias reclamações dos moradores descontentes com o atual governo municipal.

Entre os tópicos abordados estavam: cobrança judicial sobre dívida com Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), mesclada de ameaças de perda dos imóveis, cobranças de taxas de publicidade impostas aos comerciantes e a ausência de transporte público na região, há quase oito anos.



“Estou enfrentando uma ação judicial por parte da prefeitura por causa de uma dívida com IPTU. Com esse governo não tem negociação. Tenho lutado sem poder, mas minha casa não vai para leilão. Não vai tirar de mim. Tem muita gente nessa situação. Essa covardia tem que acabar”, disse Maria Bezerra, moradora do bairro há 30 anos.



Diante da situação apresenta, Gelsinho destacou que caso seja eleito, a situação será diferente. “São inúmeros casos sobre o mesmo assunto: cobrança abusiva da dívida de IPTU. O mesquitense pode ficar tranquilo porque ganhando essa eleição isso vai acabar. Ninguém vai arrancar mais o dinheiro da conta do contribuinte. Ninguém mais vai penhorar o imóvel e bloquear o salário do trabalhador. Isso é injusto e covarde. Vamos ter um governo humano e feliz”, disse Guerreiro.



