Dr. Luiz Cláudio quer levar o Tarifa Zero para Mesquita - Reprodução

Publicado 18/09/2024 10:47

Mesquita - O candidato do presidente Lula à Prefeitura de Mesquita, Dr. Luiz Cláudio (PT), reforçou uma de suas principais propostas para melhorar a mobilidade urbana dentro da cidade. O ônibus Tarifa Zero, os vermelhinhos irão revolucionar a vida dos moradores, que poderão usufruir do transporte público gratuito em todos os cantos da cidade.

Segundo o candidato, o “Tarifa Zero” vai integrar os diversos bairros da cidade, contribuindo com a mobilidade da população, com o desenvolvimento econômico e com a geração de mais empregos.



“Mesquita completa este mês 25 anos de emancipada, mas ainda assistimos um fluxo grande de nossa população indo consumir bens e serviços em outras cidades, principalmente Nova Iguaçu e Nilópolis. Hoje, diversos bairros nossos não estão sendo servidos por transporte público. Só temos linhas intermunicipais e, por isso mesmo, as empresas não se interessam em participar de licitação para linhas municipais. Alegam que não teriam demanda de passageiros ou que iriam concorrer com suas próprias linhas, que apenas passam por algumas artérias principais de Mesquita, mas que não possibilitam que sejamos bem servidos e que tenhamos uma cidade verdadeiramente integrada“, destacou Dr. Luiz Cláudio.



O modelo de ônibus gratuito já está funcionando em 116 cidades brasileiras. A partir de 2025, Mesquita também pode fazer parte desse time.



As Eleições Municipais 2024 ocorrerão em todo o país e já tem data definida. O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores.