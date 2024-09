Detran.RJ destina um dia especial ao atendimento prioritário das pessoas com deficiência - Alexandre Simonini/Detran.RJ

Publicado 04/09/2024 20:41

Mesquita - Na próxima segunda-feira (9), o Detran.RJ realiza mais um Dia D, dia especial ao atendimento prioritário das pessoas com deficiência, sem necessidade de agendamento prévio. A emissão de identidade será gratuita, assim como os serviços de primeira habilitação e renovação da carteira de motorista; sendo que os serviços de habilitação necessitam de abertura de processo administrativo.

Os interessados devem verificar no site do Detran quais os documentos obrigatórios para fazer cada serviço que desejam. Os atendimentos serão feitos com a apresentação de laudo médico original, emitido nos últimos seis meses, informando o Código Internacional de Doenças (CID) e a descrição da deficiência.



O evento vai celebrar o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro).



Nesta data, as pessoas também poderão se inscrever no programa Cidadania Sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para pessoas com deficiência que precisam de carro adaptado e ainda não iniciaram o processo de primeira habilitação.



No Posto Detran Acessível - PCD, que fica na Av. Francisco Bicalho (entrada pela Rua Idalina Senra, 35, em São Cristóvão), o departamento vai oferecer o curso Oficina sob Medida, que ensina noções básicas de mecânica e elétrica de automóveis. Além disso, a Fundação Leão XIII dará orientações para o requerimento do Vale Social.



O posto Detran em Mesquita e 27ª CIRETRAN – Mesquita ficam localizados na Rua Juliana, nº 478, em Santo Elias.