Ex-prefeito de Mesquita, Gelsinho Guerreiro - Reprodução

Publicado 27/08/2024 13:13 | Atualizado 27/08/2024 13:28

Mesquita - A Justiça Eleitoral impugnou, no último sábado (24), a candidatura do ex-prefeito de Mesquita, Rogelson Sanches Fontoura, o Gelsinho Guerreiro (REPUBLICANOS), para as eleições municipais de 2024. O representante que lançou sua campanha e está nas ruas conquistando a graça dos munícipes enfrenta dificuldades após a 83ª Zona Eleitoral de Mesquita considerar o político inelegível.

A juíza Mariana Moreira Tangari Baptista alegou que Gelsinho teve suas contas de Chefe do Poder Executivo rejeitadas pela Câmara de Vereadores do Município de Mesquita por meio de Decreto Legislativo, que aprovou o parecer exarado pelo Tribunal de Contas do RJ, relativo ao exercício de 2013 e 2016.



Segundo o documento, alguns dos motivos da reprovação da contas foram: abertura de créditos adicionais, ultrapassando os limites permitidos, despesas indevidas, descumprimento do limite mínimo estabelecido para as despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino, utilização dos recursos recebidos do FUNDEB em 2016, em desacordo com a lei, entre outros.



O pedido de impugnação foi realizado pela coligação ‘A Mudança Vai Continuar ‘do candidato do PL, Marotto Miranda. Além disso, o Ministério Público Eleitoral também apresentou parecer pelo indeferimento da candidatura.



O representante é candidato a prefeito de Mesquita com Cris Gêmeas na vice. A 83ª Zona Eleitoral esclarece que, embora impugnado, Gelsinho ainda pode apresentar defesa e continuar a divulgar sua candidatura.